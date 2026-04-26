Um homem ligado à facção Comando Vermelho conseguiu acessar por anos o sistema eletrônico da Justiça do Tocantins usando o registro profissional de um advogado já falecido, segundo a Polícia Federal. A identidade usada de forma irregular pertencia a um advogado do Pará morto em 2015.\nA operação Prerrogativa de Fachada cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na sexta-feira (24), em Palmas.\nO investigado foi identificado como Diogo Mário Trevelin, de acordo com decisão da 1ª Vara Regional das Garantias de Palmas. O JTo tenta contato com a defesa do investigado, mas, até a última atualização desta matéria, não conseguiu sucesso.\nEm nota, a OAB-PA disse que acompanha o caso de uso indevido do registro de advogado falecido, e se coloca à disposição para colaborar no que for necessário, reafirmando seu compromisso com a ética, a legalidade e a defesa da advocacia paraense (confira a nota na íntegra ao final da matéria).