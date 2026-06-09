Pedro Victor segue internado, informações sobre o quadro clínico dos pacientes não foram divulgadas ((Reprodução/Instagram de Pedro Victor))\nDez dias após o ataque a tiros que matou Rafaela Carvalho Nunes, de 21 anos, em Dianópolis, o estado de saúde de Pedro Victor continua sem divulgação oficial. Em nota enviada ao Jornal do Tocantins nesta terça-feira (9), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou apenas que o sobrevivente do atentado passou por transferência para outra unidade da rede estadual e permanece sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional.\nA pasta não informou para qual unidade hospitalar o paciente seguiu nem respondeu aos questionamentos do Jornal do Tocantins sobre a gravidade do quadro, eventual evolução clínica, realização de procedimentos médicos ou previsão de alta. A única informação divulgada indica que Pedro Victor continua recebendo assistência de uma equipe multiprofissional da rede estadual.