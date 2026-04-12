Equipamento de radiologia onde foi encontrada a cápsula do Césio-137 (Divulgação/Cnen)\nA retirada de material contaminado pelo Césio-137 em Goiânia (GO) mobilizou uma operação inédita no país após a identificação do acidente radiológico em 1987. Equipes especializadas recolheram toneladas de resíduos espalhados por casas, ruas e terrenos.\nO tema voltou ao centro das discussões após a repercussão de uma produção da Netflix, que retrata o acidente e reacende dúvidas sobre como o material se espalhou.\nO trabalho envolveu técnicos, profissionais de saúde e agentes de defesa civil, que atuaram na localização de áreas contaminadas e no controle da exposição. A operação começou após a confirmação da presença de material radioativo e seguiu protocolos de segurança para evitar novos casos de contaminação.