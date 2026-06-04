Suspeitos foram apresentados na 101ª Delegacia de Polícia de Dianópolis (Reprodução/Instagram do 11° Batalhão de Polícia Militar)\nA captura dos suspeitos envolvidos na morte de Rafaela Carvalho Nunes, de 21 anos, ocorreu poucas horas após o crime e foi resultado de uma ação rápida e coordenada das forças de segurança em Dianópolis, no sudeste do Tocantins. O caso, que começou com um ataque a tiros na noite de sábado (30), teve desdobramentos ainda durante a madrugada de domingo (31), com a prisão de quatro pessoas.\nRafaela foi assassinada enquanto estava em uma motocicleta com o companheiro, Pedro Victor, de 23 anos, na Avenida 7 de Setembro. O casal foi surpreendido por ocupantes de um carro branco, que emparelharam e efetuaram diversos disparos. A jovem morreu ainda no local, e o namorado foi socorrido com vida ao Hospital Regional. A motivação do crime ainda é desconhecida.