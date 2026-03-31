O maior acidente radioativo em área urbana do mundo foi registrado em um ferro velho de Goiânia (Reprodução/ Estado de Goiás)\nO maior acidente radioativo em área urbana do mundo foi registrado, a partir do manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado no antigo Instituto Goiano de Radioterapia, em Goiás (GO). O que começou com a curiosidade sobre um objeto esquecido transformou-se em uma tragédia que envolveu, direta e indiretamente, centenas de pessoas.\nO acidente aconteceu em setembro de 1987, em Goiania (GO), que envolveu direta e indiretamente milhares de pessoas pelo contato com partículas de Césio-137. O lixo radiológico fruto da descontaminação gerou 6 mil toneladas de rejeitos e cerca de 3.5 mil metros cúbicos de rejeitos radioativos.\nO brilho fatal: a origem da dispersão