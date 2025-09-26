A comerciante Malu Lemos de Oliveira, de 32 anos, foi condenada a mais de 35 anos de prisão por matar um homem a tiros e tentar matar o filho dele, de 16 anos. O crime aconteceu na região norte de Palmas, em abril de 2022. Ela também terá que pagar R$ 150 mil em indenizações por danos morais.\nA decisão é do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Palmas, tomada durante julgamento realizado na quinta-feira (25). Ainda cabe recurso, mas ela não poderá recorrer em liberdade.\nO JTo entrou em contato com a defesa dela, mas não teve resposta até a última atualização desta reportagem.\nSegundo o processo, os crimes aconteceram entre a noite de 23 e a madrugada de 24 de abril de 2022. Malu, junto com dois homens que não foram identificados, sequestrou pai e filho em um lava jato da família das vítimas.