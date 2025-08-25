Um comerciante de 46 anos foi assassinado a tiros na zona rural de Itacajá, na região norte do estado. A vítima é Jorley Oliveira da Silva, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que o suspeito do crime seria vizinho da vítima.\nO crime aconteceu na noite de domingo (24), no Povoado Alto Lindo, sentido de Goiatins. Jorley foi levado para o Hospital Municipal de Itacajá, mas, segundo os militares, a equipe médica informou que ele deu entrada na unidade sem vida.\nConforme a PM, o suspeito foi identificado como um homem de 30 anos, vizinho da vítima. Os militares fizeram buscas na região e a provável arma do crime foi encontrada no quintal da casa dele. O nome do suspeito não foi informado e o g1 não conseguiu contato com a defesa.