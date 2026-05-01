O corpo do comerciante Omeir Menezes, de 66 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (30), em uma área rural de Monte do Carmo, na região central do estado. Ele estava desaparecido desde o último domingo (26), quando saiu do distrito de Taquaruçu para pescar. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada dentro de uma estrutura de drenagem pluvial.\nDe acordo com a corporação, as equipes realizaram buscas nas proximidades de represas em uma fazenda da região. Perto de um dos reservatórios, os militares encontraram materiais de pesca e uma marmita que pertenciam ao comerciante. O corpo foi achado logo em seguida, já em estágio de decomposição, no fundo de um buraco com cerca de 4 metros de profundidade.\nEx-PM é condenado a 17 anos por homicídio cometido por grupo de extermínio no norte do Tocantins