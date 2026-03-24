-Vídeo morte no Flamboyant II (1.3390233)\nO comerciante José Ribamar Gomes Marinho, de 69 anos, morreu a tiros na tarde desta terça-feira (24) durante um assalto no estabelecimento que mantinha com sua família, localizado no loteamento Nova Flamboyant II, na região sul de Palmas. O crime ocorreu por volta das 15h e, segundo informações preliminares, a vítima teria reagido à ação dos criminosos.\nTestemunhas relataram que dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta e anunciaram o assalto. No momento da fuga, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo após serem surpreendidos pela reação do proprietário, que tentou impedir que eles deixassem o comércio.\nCaso Ágatha Sophia: polícia abre inquérito após suspensão das buscas no Rio Tocantins\nVeja quem era o jovem morto após cair de moto e que teria sido atropelado em Gurupi