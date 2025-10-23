A jovem de 20 anos que recebeu ameaças por meio de transferências bancárias via PIX do ex-namorado enfrentou um relacionamento abusivo por cerca de um ano. Após diversas mensagens ofensivas contra sua vida, ela afirmou que temeu pela própria vida e, por isso, procurou a polícia para fazer a denúncia, em Paraíso do Tocantins.\nFui até a delegacia porque comecei a temer por minha vida. Durante o boletim, ele continuava enviando ameaças, e aí a polícia me acompanhou até a residência dele e [os policiais] fizeram o restante do serviço", explicou a jovem em entrevista ao JTo.\nA prisão do ex-namorado, de 29 anos, aconteceu no domingo (19), no setor Pouso Alegre. Depois de muitas ameaças e por ter sido bloqueado nas redes sociais da jovem, o homem, que trabalha como tatuador na cidade, descumpriu medidas protetivas relacionadas a outro caso de agressão contra ela.