A Unidade Penal de Gurupi recebeu uma determinação da Justiça para uma interdição parcial nesta quinta-feira (19). A decisão, motivada por uma Ação Civil Pública do Ministério Público do Tocantins (MPTO), suspende imediatamente o recebimento de novos presos e veda transferências para a unidade.\nA medida é válida até que o número de internos retorne ao limite máximo de 130 vagas. Atualmente, o presídio abriga cerca de 230 detentos, o que representa uma taxa de ocupação superior a 170%.\nO índice excede significativamente o limite de 137,5% fixado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) como parâmetro de superlotação extrema.\nO Estado do Tocantins tem o prazo de 60 dias para apresentar um plano de ação emergencial com cronograma e metas objetivas para reduzir o excedente de presos. Em caso de descumprimento das medidas, foi estabelecida uma multa diária de R$ 5 mil.