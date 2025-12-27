O corpo do ex-governador Moisés Nogueira Avelino, de 85 anos, foi enterrado pouco depois das 18h deste sábado (27), no cemitério Bom Jesus, em Paraíso do Tocantins. O velório aconteceu durante todo o dia no salão do Colégio São Geraldo, onde diversas autoridades, políticos e amigos passaram para prestar homenagens.\nMoisés Avelino morreu na madrugada deste sábado. Ele esteve internado durante o mês de dezembro em um hospital particular em Palmas para tratamento de um câncer nos ossos, diagnosticado em 2019, quando se afastou do último mandato político, como prefeito de Paraíso do Tocantins.\nA família informou à TV Anhanguera que ele foi liberado pelos médicos para passar o Natal com a família em casa, onde recebia cuidados de uma equipe de saúde em casa. Ainda segundo os familiares, ele foi vítima de infecções que se agravaram por conta do estado de saúde fragilizado.