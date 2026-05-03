Com falhas estruturais e assistenciais em unidades básicas de saúde (UBS) de Aliança, na região sul do Tocantins, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) entrou com uma Ação Civil Pública (ACP) contra o município. O MP exige a adequação dos serviços e a garantia de condições mínimas de segurança à população. A medida foi proposta pela 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi.\nA ação tem como alvo as UBSs David Araújo e Jardim Aliança. De acordo com o promotor de Justiça Marcelo Lima, as irregularidades são investigadas desde 2022, após relatórios do Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM-TO) apontarem deficiências no funcionamento das unidades.\nSegundo o MPTO, inspeções técnicas realizadas ao longo dos últimos anos identificaram uma série de irregularidades. Apesar da expedição de recomendações administrativas para correção dos problemas, novas inspeções realizadas em 2025 apontam a permanência e, em alguns casos, o agravamento das falhas.