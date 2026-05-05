Com shows de Biquíni Cavadão e Anavitória, Araguaína confirmou a realização do 1º Festival Gastronômico do município. O evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Centro de Convenções, e terá o churrasco como tema da edição de estreia.\nSegundo a Prefeitura, o objetivo do festival é valorizar a identidade cultural e a culinária regional, além de impulsionar a economia e o turismo na cidade.\nAlém da programação gastronômica, o evento contará com atrações musicais nacionais. A banda Biquíni Cavadão sobe ao palco principal, assim como o duo Anavitória, formado por artistas tocantinenses com projeção nacional.\nO churrasco foi escolhido como tema por representar a tradição pecuária da região. O festival terá caráter competitivo e deve reunir chefs de renome nacional na programação.\nA Nobreza do Amor: Omar faz Jendal de refém diante de Kênia