O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, devem buscar um acordo de cooperação entre os países para a mineração e processamento de terras raras, em mais um passo para tentar diminuir a dependência da China no acesso aos minerais no longo prazo.\nOs líderes se encontram nesta semana em Nova Déli, capital do país asiático. Lula viaja para lá com o objetivo de estabelecer a abertura de novos mercados, como o do agronegócio, debater a regulamentação da inteligência artificial e assinar memorandos de entendimento e acordos em diversas áreas, entre elas de minerais críticos e terras raras.\nTanto Brasil quanto Índia estão entre os países com as maiores reservas desses tipos de minérios, essenciais para tecnologias voltadas à transição energética, atrás somente da China. Apesar disso, têm mínima capacidade de mineração e processamento, com o Brasil em condições ainda inferiores às da indústria indiana.