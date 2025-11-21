Com uma estimativa de 71,7 mil novos casos por ano no Brasil entre 2023 e 2025, o câncer de próstata se consolida como o segundo tipo que mais mata homens no país, atrás apenas do de pulmão. No mês da campanha Novembro Azul, especialistas reforçam que o diagnóstico precoce continua sendo o principal aliado para aumentar as chances de cura e garantir um tratamento mais eficaz.\nSintomas como dor ao urinar, aumento da frequência urinária ou presença de sangue na urina exigem atenção, mas como também podem indicar condições benignas, a avaliação médica é indispensável. Segundo a bioquímica Luciana Figueira, do Sabin Diagnóstico e Saúde no Tocantins, o exame de sangue PSA (Antígeno Prostático Específico) é uma das ferramentas mais importantes para avaliar a saúde da próstata.\nAlterações nos níveis de PSA devem ser investigadas com exames complementares, como toque retal e biópsia, realizados sob orientação médica especializada”, afirma a especialista.