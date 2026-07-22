Estão abertas as inscrições para o concurso da Câmara de Nova Olinda, no norte do estado, com salários que chegam a R$ 3,2 mil. Ao todo, o certame oferece 13 vagas imediatas para profissionais de níveis fundamental e médio. O prazo para garantir a participação termina no dia 18 de agosto.\nA avaliação dos candidatos será realizada por meio de uma prova objetiva no dia 20 de setembro. A organização do processo seletivo está sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Cidadania (Idesc), que disponibilizou o edital completo em seu site oficial.\nOs interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no portal do Idesc. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90 para as funções de nível fundamental e de R$ 100 para as de nível médio.\nCargos e Salários\nConforme o edital, as vagas estão distribuídas entre as seguintes funções: