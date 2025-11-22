Um acidente envolvendo ônibus e caminhão na madrugada deste sábado (22) deixou quatro pessoas em estado grave na altura do quilômetro 24 da rodovia Bandeirantes (SP-348), em Pirituba (SP).\nInformações do Corpo de Bombeirros indicam que o ônibus bateu na traseira do caminhão, que estava estacionado no acostamento da via.\nDas 49 pessoas envolvidas no acidente, quatro foram resgatadas em estado grave e cinco recusaram atendimento. O restante sofreu ferimentos entre leves e moderados.\nAdolescente é resgatada após ser mantida presa por 2 anos no fundo de casa e ser torturada pela mãe e o padrasto\nPassageiros de helicóptero sofrem assalto após pouso de emergência\nAinda segundo a corporação, sete pessoas precisaram ser retiradas das ferragens.\nA ocorrência foi registrada por volta 3h45 e mobilizou 22 viaturas. O ônibus havia saído de Piracicaba com destino ao Guarujá.