A Justiça do Tocantins decretou a prisão preventiva de 23 policiais militares suspeitos de participação em uma chacina que terminou com sete pessoas mortas em Miracema do Tocantins, na região central do estado, em 2022. Além das prisões, também foram determinadas medidas cautelares, após investigações apontarem o uso da estrutura do Estado para a prática dos crimes. As ordens devem ser cumpridas nesta sexta-feira (8).\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Justiça determina prisão preventiva de 23 PMs suspeitos de participação em chacina\nA decisão foi assinada pelo colegiado de juízes da 1ª Vara Criminal de Miracema do Tocantins. Os militares investigados devem se apresentar ainda nesta sexta-feira na sede do Comando-Geral da Polícia Militar, em Palmas, e, em seguida, serão encaminhados à Delegacia-Geral da Polícia Civil. A medida foi negociada entre o Ministério Público Estadual (MPTO) e o comando da PM.