-Vídeo (1.3450221)\nUma cena inusitada chamou a atenção e foi registrada por um morador de Goiânia, no meio do trânsito da capital. Uma jiboia sendo levada por uma família, dentro de um carro. O registro, feito pelo criador de conteúdo Deiviston Marinari, de 36 anos, soma mais de 75 mil visualizações em seu perfil do Instagram (veja um trecho acima).\nA situação impressionante aconteceu na quinta-feira (28), na Rodovia dos Romeiros, próximo ao Terminal Padre Pelágio. Em entrevista ao g1, Deiviston contou que primeiramente não achou que fosse uma cobra.\nEu achei que seria a estampa de uma blusa, algo do tipo. Aí, eu conversando com o Guilherme, amigo meu, ele falou: 'não. É uma cobra'. Eu falei: 'não é, não'. Ele falou: 'é'", disse.\nSegundo Deiviston, a jovem que está segurando a cobra é a tutora da cobra e estava acompanhada dos pais, que seguiam nos bancos da frente.