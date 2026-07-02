-Cobra Caninana (1.3428835)\nUma cobra da espécie caninana, encontrada dentro de uma residência em Gurupi, mobilizou um resgate e chamou atenção após o vídeo da captura ser publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (2) pelo 3º sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, Luís Henrique Rodrigues de Paula, de 37 anos, que comandou a ocorrência (veja vídeo acima).\nNas imagens, registradas durante a ocorrência de quarta-feira (1º), o animal aparece em um canto da casa enquanto o morador aguarda em um local seguro. Depois de uma rápida contenção, a serpente é colocada em uma caixa de transporte, sem que ninguém fique ferido.\nAcampamento luxuoso no Rio Araguaia tem bar de vinhos, transmissão da Copa do Mundo e palco para shows\nBoto é pescado por acidente no Rio Araguaia\nVídeo de arraia gigante desperta curiosidade; conheça a espécie que vive no Rio Araguaia