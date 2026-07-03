O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) detalhou nesta quinta-feira (2) as mudanças que passam a valer para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no estado. As novas regras incluem a prorrogação do prazo de validade para parte dos condutores e alterações nos procedimentos de renovação.\nSegundo o órgão, a medida busca garantir mais segurança jurídica aos motoristas e organizar o atendimento durante o período de transição das novas normas.\nLula sanciona renovação automática de CNH para bons condutores\nPassageiros inusitados: cavalos são flagrados dentro de ônibus escolar no Tocantins\nIndenizações de seguro automóvel sobem 10% no Tocantins em meio a alta de acidentes, revela CNseg\nQuem tem direito à prorrogação?\nMotoristas com CNH dentro das situações previstas pela regulamentação poderão contar com prazo estendido para regularizar o documento sem perder o direito de dirigir. O benefício alcança apenas os casos definidos pela norma, conforme cronograma divulgado pelo Detran.