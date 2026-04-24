- VIGILANCIA_CLINICA_ABADIA (1.3402209)\nUma clínica irregular com quase 70 mulheres internadas, ao menos 12 delas contra a vontade, foi interditada em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. O delegado responsável pelo caso, André Veloso, afirmou ao POPULAR que o local não possuía condições mínimas de higiene ou alimentação adequada (veja o vídeo acima). Além disso, as próprias internas executavam os serviços da clínica, uma delas, inclusive, atuava como psicóloga, segundo o investigador. O proprietário e a coordenadora do espaço foram presos em flagrante.\nComo os nomes dos presos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas para que pudessem se posicionar. A reportagem também não encontrou contatos da clínica.\nA operação da Polícia Civil (PC) ocorreu nesta quinta-feira (23), após pedido de apoio da Vigilância Sanitária Municipal. Segundo Veloso, a clínica, que abrigava dependentes de álcool e drogas, já havia sido notificada anteriormente. Uma determinação recente de fechamento foi descumprida. A ação, que contou com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), foi motivada por diversas denúncias de irregularidades enviadas à Defensoria Pública Estadual.