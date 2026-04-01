A Universidade Federal do Tocantins (UFT) inaugurou uma clínica-escola em Palmas que deve oferecer atendimento à população e servir como espaço de formação prática para estudantes da área da saúde.\nA estrutura inaugurada na última segunda-feira (30) será utilizada por alunos de cursos como enfermagem, nutrição, psicologia e outras graduações da área, com supervisão de professores e profissionais habilitados. A proposta é integrar ensino e prática, ao mesmo tempo em que amplia a oferta de serviços à comunidade.\nImplante que evita gravidez por até 3 anos será oferecido de graça em Palmas\nCésio-137: por que o material brilhava e chamou atenção de moradores\nMedicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça\nDe acordo com a universidade, os atendimentos devem ocorrer de forma gradual, conforme a organização das atividades acadêmicas de cada curso. A expectativa é que diferentes especialidades sejam incluídas ao longo do funcionamento da clínica.