-protesto em bar de Palmas (1.3455875)\nClientes de um bar na região sul de Palmas protestaram contra uma fiscalização da Prefeitura na noite de sexta-feira (11). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram frequentadores gritando “eu não vou embora” enquanto fiscais atuavam no local para restringir o uso de equipamentos sonoros.\nNo sábado (12), o estabelecimento, identificado como Agrobar e localizado na quadra 103 Sul, que foi inaugurado há cerca de um mês, foi embargado antes da abertura ao público e teve as atividades suspensas. No domingo (13), o proprietário informou nas redes sociais que havia obtido uma decisão liminar autorizando a reabertura do espaço.\nA Polícia Militar informou que foi acionada para dar apoio à fiscalização do município. Segundo a corporação, a atuação ocorreu sem registro de prisões ou de ocorrência policial.