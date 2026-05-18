-Suspeitos fizeram live durante assalto em Araguaína (1.3410954)\nUm cliente que precisou sair de uma loja de celulares para acalmar o filho inquieto ajudou a interromper um assalto com reféns em Araguaína, no Norte do estado, neste sábado (16). Ao perceber a entrada dos criminosos armados, o homem acionou as forças de segurança, o que deram início ao cerco policial que terminou com uma transmissão ao vivo e a prisão dos suspeitos.\nSegundo o proprietário do estabelecimento, que preferiu não se identificar, dois homens invadiram o local e anunciaram o assalto, rendendo funcionários e clientes. Durante a ação, as vítimas foram mantidas sob ameaça enquanto a dupla recolhia pertences e joias.\nO proprietário da loja, que também foi uma das vítimas, relatou que o socorro só foi possível por causa da atitude do cliente. "Uma mulher, o marido e a filha foram pegar um telefone na loja. O marido precisou sair e ficou do lado de fora com o bebê, que estava dando trabalho lá dentro. Ele viu o pessoal entrando e sacando a arma", explicou o empresário.