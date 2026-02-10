-Funcionária é morta a facadas em distribuidora de bebidas em Goiânia (1.3372640)\nO homem suspeito de matar a funcionária de uma distribuidora de bebidas, Ellen Cristina Caetano, de 19 anos, foi condenado a 15 anos de prisão pela Justiça, segundo apurado pela TV Anhanguera. Em entrevista, a mãe de Ellen, Marilene do Carmo Caetano, declarou que a condenação trouxe um pouco de alívio à família que estava em busca de justiça.\nO crime aconteceu no dia 12 de maio de 2025, em Goiânia. Segundo a Justiça, Helber Silvino de Freitas Lopes, de 43 anos, foi condenado por homicídio duplamente qualificado e continuará preso. A defesa pública que representa o autor não se manifestou sobre o processo.\nHelber foi preso em flagrante pela Polícia Militar na data do crime após ser encontrado escondido em uma mata local. Segundo as investigações, antes do crime, ele teria discutido com uma colega da vítima e Ellen, que trabalhava em outra unidade próxima, trocou de lugar com a amiga antes de ser esfaqueada pelo suspeito.