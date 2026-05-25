-Acidente que matou estudante em Alexânia (1.3413762)\nIvan Rodrigues Cardoso, de 33 anos, o motorista do carro envolvido em um acidente que matou a estudante de direito Kimberly Gisele Pereira Rodrigues, de 21 anos, contou à delegada Silzane Bicalho que ficou com ciúmes da jovem enquanto estavam em uma festa em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo Silzane, no dia anterior ao acidente, Ivan Rodrigues foi filmado com um copo de cerveja na mão. O vídeo é uma selfie feita pela própria vítima, que também gravou o momento em que implorou para ele parar o veículo, pois estava com medo. A prisão temporária dele foi realizada na quarta-feira (20), após a divulgação desse último registro de Kimberly Gisele, salvo no celular (veja vídeo acima).\n“Ivan afirmou que, no bar, ficou com ciúmes de alguns rapazes. Ao sair, pegou o sentido Brasília, quando Kimberly pede para ir embora e afirma que está com medo. Segundo ele, quando diz no vídeo ‘vamos ver como os nego para Ceilândia age’, quer dizer que lá estaria em vantagem. [Por esses fatos], ele deve responder por feminicídio com dolo eventual”, disse a delegada, em entrevista para a repórter do POPULAR, Mariana Letícia.