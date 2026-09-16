Os cinemas de Palmas deverão oferecer sessões adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida está prevista em uma nova lei publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (15), na edição nº 4.033.\nA norma estabelece regras específicas para a realização das sessões, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais adequado às necessidades de pessoas com TEA. Entre as adaptações previstas estão mudanças nas condições da exibição para reduzir estímulos que podem causar desconforto ao público autista.\nJorge Furtado, que retorna à comédia, faz do cinema uma mistura entre vida e ficção\nFilme sobre Marília Mendonça encerra gravações em Goiânia e revisita lugares, relações e histórias\nConheça o brasileiro que há dez anos dubla o Homem-Aranha nos cinemas\nAs sessões deverão contar com iluminação parcialmente mantida durante a exibição do filme e volume de áudio reduzido, além da possibilidade de o público circular pela sala durante a sessão. As regras também buscam permitir uma experiência mais confortável para pessoas que apresentam maior sensibilidade a estímulos sonoros e visuais.