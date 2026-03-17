Cinco postos de combustíveis foram autuados por aumento irregular do preço, durante operação realizada pelo Procon Tocantins, em Palmas. A ação ocorreu após denúncias de consumidores.\nA operação teve início no dia 6 de março de 2026. Durante as fiscalizações, outros 126 estabelecimentos foram notificados em todo o estado para apresentar justificativas e documentação que comprovem a regularidade dos preços praticados, como:\nNotas fiscais de compra dos combustíveis;\nLivro de Movimentação de Combustíveis (LMC), que permite verificar a entrada e a saída dos produtos vendidos.\nAs empresas autuadas terão o prazo de 20 dias para apresentar defesa ao Procon, conforme previsto no processo administrativo do órgão.\nEntenda a investigação do MPTO sobre a venda de terreno doado ao Sindicato dos Taxistas\nAdolescente que desapareceu após ser deixada em colégio é encontrada