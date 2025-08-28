Quatro suspeitos de aplicar os golpes do falso Pix e do novo número de telefone foram presos nesta quinta-feira (28), no Tocantins. A operação 'Pix Fraudulento' foi realizada pela Polícia Civil de Goiás, que contou com apoio da PC do Tocantins. Durante a ação, uma outra pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas.\nAo todo, a operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e nove de prisão em Goiás, Tocantins, São Paulo e Mato Grosso.\nNo Tocantins, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram quatro mandados de prisão e quatro ordens de busca, cumpridos nas cidades de Palmas, Natividade e Almas.\nSegundo a polícia, em Palmas, os alvos da operação foram dois irmãos. Na casa de um deles os policiais encontraram perfumes, bebidas, relógios e simulacros de armas de fogo. Também foram apreendidos dois carros, sendo um deles um modelo de luxo.