Cinco pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um acidente entre uma van e um caminhão na madrugada desta terça-feira (17), na BR-020, próximo à Formosa, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com os bombeiros do Distrito Federal, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Um vídeo mostra os militares atendendo a ocorrência (assista acima).
Os bombeiros informaram que foram chamados às 5h10 para atender o acidente. No total 18 vítimas foram atendidas, das quais cinco já estavam mortas e 11 foram levadas para unidades de saúde de Formosa e Brasília. Duas pessoas não precisaram ser levadas para o hospital. Todas as vítimas estavam na van, segundo a corporação.