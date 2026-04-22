Cinco pessoas da mesma família e dois motoristas estão entre vítimas de acidente com oito mortos, em Goiás (Reprodução/TV Anhanguera)\nCinco pessoas da mesma família e dois motoristas estão entre as vítimas do acidente que deixou oito mortos na BR-020, em Formosa, na Região do Entorno do Distrito Federal. Segundo os bombeiros, a oitava vítima estava na caminhonete. Além dos oitos mortos, o acidente também deixou oito pessoas feridas.\nO acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu três veículos: uma van, uma caminhonete e um caminhão. A van conduzia 13 pessoas e a caminhonete, quatro. O motorista do caminhão não teve ferimentos.\nVítima da caminhonete:\nValdivina Lourenco Ferreira - 60 anos\nVítimas da van da mesma família:\nBenilde Rodrigues Santos - 69 anos