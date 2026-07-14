Cinco guardas civis municipais de Santa Helena de Goiás se tornaram réus por tortura, sequestro e ameaça contra duas pessoas após invadirem uma casa, na região sudoeste de Goiás. A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO) e determinou a suspensão do exercício da função pública por parte dos denunciados.\nO crime ocorreu em 11 de março deste ano, quando os agentes municipais adentraram na residência localizada no Bairro Brasil sem determinação judicial para procurar por drogas.\nÀ TV Anhanguera, a defesa de Camila Maria Soares, Dieilis Ronieli Serpa, Huan Felipe de Castro Batista, Johnathan Ramon Freitas Alves e Matheus Souza Rabelo informou que o recebimento da denúncia apenas marca o início da ação penal e não representa uma condenação. Afirmou ainda que irá contestar as acusações ao longo do processo.