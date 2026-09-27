Lagoa dos Cristais, em Cristalina (Divulgação/Secretaria de Cultura e Turismo de Cristalina)\nHá lugares em que a paisagem parece guardar uma história antes mesmo que alguém a conte. Em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, essa história está espalhada pelo chão. A cerca de 1.196 metros de altitude em relação ao nível do mar, conforme dados da Prefeitura, o município figura entre os pontos mais altos de Goiás. Sob a terra e entre as pedras, o quartzo ajudou a construir a memória de uma cidade que agora tenta transformar a riqueza mineral em experiência turística, identidade e desenvolvimento.\nO cristal lemuriano se tornou um dos principais símbolos dessa trajetória. Presente no garimpo, nas mãos de lapidários, nas vitrines do comércio, no artesanato e nas experiências oferecidas aos visitantes, a pedra também ajudou a construir a aura de mistério que envolve a região. É nesse imaginário, associado ao suposto magnetismo do solo, que Cristalina ganhou a fama de ser um “ponto de equilíbrio do mundo”.