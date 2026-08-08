A passagem de um ciclone-bomba, com ventos acima de 134 km/h, causou estragos no Sul do país, deixando um homem morto e milhares sem energia elétrica desde a tarde desta quinta-feira (6).\nNo total, 2.306 pessoas estão desalojadas no Rio Grande do Sul, sendo a maior parte em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Nova Hartz, Portão e Eldorado do Sul, segundo balanço da Defesa Civil.\nOs fortes ventos foram notados também no Sudeste, principalmente na região litorânea. Aulas foram suspensas no litoral paulista e no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7), e a região ficou em alerta, mas não registrou estragos de grande impacto.\nEspecialista esclarece diferença entre fenômeno atmosférico que atinge o Tocantins e ciclone extratropical\nAlerta no Tocantins: fenômeno meteorológico aumenta risco de chuva intensa, diz especialista