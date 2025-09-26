Um ciclista morreu após perder o controle enquanto descia uma ladeira na cidade de Sítio Novo do Tocantins, região norte do estado. Ele acabou batendo na parede de uma casa e não resistiu ao impacto. A vítima é Arionaldo Pereira do Nascimento, de 48 anos, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nO acidente aconteceu na Rua Bernardo Sayão, no centro da cidade, na quinta-feira (25). A Polícia Militar informou que a ladeira é acentuada.\nLavrador é condenado a 14 anos de prisão por assassinato após briga por carteira de cigarros em bar\nPreso por violência doméstica é suspeito de tentar matar vizinho por dívida de R$ 10\nO local do acidente foi periciado e a bicicleta foi entregue aos familiares da vítima. O caso foi registrado na 3ª Central de Polícia Civil de Araguatins e está sendo investigado pela 15ª Delegacia de Polícia Civil.