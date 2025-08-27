Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão na Avenida Teotônio Segurado, em Palmas, na manhã desta quarta-feira (27). Valdinei da Silva, de 56 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar, mas morreu enquanto era levado para o Hospital Geral de Palmas.\nO acidente aconteceu próximo à entrada do Jardim Aureny III, na região sul da capital. Segundo os bombeiros, o ciclista foi encontrado inconsciente, com lesões pelo corpo e sinais de traumatismo cranioencefálico.\nSuspeito de assaltar posto de combustíveis morre em acidente e outro é preso, diz polícia\nHomem morre atropelado por carro enquanto empurrava moto em rodovia\nTrês pessoas morrem após carro bater de frente com caminhão na BR-235\nApós os primeiros socorros ele foi levado pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), durante o trajeto o paciente teve uma parada cardiorrespiratória.