Um ciclista morreu após ser atropelado por um veículo em uma avenida na região norte de Palmas. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (6), entre as Arnos 61 e 71, antigas 503 e 603 Norte. A vítima foi identificada como Evandro Pereira Dias, de 42 anos. O motorista responsável pelo acidente fugiu.\nNo local, a vítima ficou caída na avenida e a bicicleta foi parar no canteiro central da via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a Polícia Militar também atendeu a ocorrência.\nConforme a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP), Evandro foi atingido por um carro de passeio e o motorista não prestou socorro.\nA perícia foi acionada e realizou os trabalhos para identificar as circunstâncias do acidente. A ocorrência foi registrada na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas.