João Miguel Gonçalves, de 61 anos, morreu após ser atropelado por uma moto enquanto andava de bicicleta na tarde desta sexta-feira (24), em Araguaína, norte do estado. O condutor da moto fugiu do local após o acidente.
Veja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Ciclista é atropelado por motociclista e morre em Araguaína
De acordo com a Polícia Militar (PM), a colisão aconteceu na Rua 10, no Setor Dom Orione. A vítima trafegava em sua bicicleta em direção à Avenida Cônego Lima quando uma moto azul o atingiu.
Os ferimentos causados pelo impacto levaram o homem à morte ainda na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, confirmou o óbito e chamou a PM para registrar a ocorrência.