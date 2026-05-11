Um ciclista de 70 anos, identificado como Benedito Souza de Freitas, morreu neste sábado (9) após ser atropelado por uma caminhonete. Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro.\nSegundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima morreu no local. Um carro com as mesmas características do envolvido no acidente foi encontrado pela polícia próximo ao aeroporto de Palmas. A perícia esteve no local da localização. A caminhonete apresentava estragos compatíveis com o impacto e foi apreendida.\nA polícia informou que, desde o registro da ocorrência, vem realizando buscas para localizar o condutor, suspeito de cometer o atropelamento.\nJovem que morreu após perder a direção de moto em Goiânia é homenageada com motociata durante despedida\nJovens morrem em acidente na GO-487, em Edéia