IML de Gurupi, no sul do estado (Divulgação/Polícia Civil)\nUm ciclista de 32 anos morreu após um acidente que envolveu uma bicicleta e um carro na BR-153, em Gurupi, no sul do Tocantins. A batida aconteceu por volta das 19h30 desta sexta-feira (2), no km 669 da rodovia.\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Toyota Corolla XEi 2.0, com placas de Gurupi, e uma bicicleta. Segundo a corporação, a ocorrência teve como dinâmica uma colisão transversal, que é quando a frente de um veículo atinge a lateral de outro.\nAssessor do MPTO é alvo de medida protetiva após ex denunciar enforcamento em Palmas\nVeja como era o avião que caiu no TO e matou piloto e empresário\nPalmas reforça transporte coletivo para as eleições neste domingo; veja como funciona\nAlém da morte do ciclista, outra pessoa envolvida no acidente sofreu ferimentos graves. Equipes de emergência e órgãos responsáveis pela perícia técnica e remoção estiveram no local para o atendimento da ocorrência.