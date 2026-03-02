Estragos provocados pelo rompimento de represa e pelas fortes chuvas em Cangas (Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins/ Reprodução)\nAs fortes chuvas que atingiram São Félix, Talismã e várias outras regiões do estado neste domingo (1º) provocaram alagamentos, casas derrubadas, transtornos no trânsito e prejuízos à rotina da população, além do rompimento de uma represa em Cangas, distrito de Santa Rosa do Tocantins, que deixou o município em alerta.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Chuvas intensas provocam estragos e causam prejuízos no Tocantins\nO distrito de Cangas está entre os mais afetados pela chuva. Segundo a Defesa Civil do estado, devido às enxurradas, duas pontes localizadas na zona rural se romperam e deixaram fazendas isoladas e estradas interditas.\nEm vídeos e imagens compartilhados nas redes sociais, é possível ver vias e pontes em Cangas alagadas, especialmente em áreas urbanas. Além disso, casas às margens do córrego Taquari e a ponte sobre o rio Ribeirão, que liga Santa Rosa do Tocantins ao distrito, foram derrubadas.