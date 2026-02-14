Céu encoberto na Avenida LO-2, no centro de Palmas, sinaliza instabilidade e possibilidade de pancadas de chuva, segundo Inmet (Raphael Pontes/Jornal do Tocantins)\nO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou previsão do tempo indicando chuvas frequentes e instabilidade no clima do Tocantins ao longo deste fim de semana. Segundo o boletim meteorológico oficial (Informativo nº 06/2026), os maiores acumulados de chuva estão previstos no Norte do Brasil, com volumes significativos, o que favorece a continuidade de precipitações durante o sábado e o domingo no estado.\nNa Região Norte, incluindo o Tocantins, os totais de chuva estimados para o período chegam a 100 mm a 150 mm ao longo de sete dias. Essa condição está associada a um padrão atmosférico úmido nesta época do ano, comum durante a estação chuvosa, informou o Instituto.