Chuvas intensas que atingem o Rio Grande do Sul desde quinta-feira (21) deixaram 534 desalojados e 27 desabrigados, segundo a Defesa Civil gaúcha.\nAo menos 39 municípios do interior gaúcho reportaram danos. O mais atingido é São Lourenço do Sul, onde o arroio São Lourenço saiu do leito normal e afetou residências, deixando 500 desalojados e 23 desabrigados, e São José do Norte, com 24 desalojados. Os dois municípios ficam à margem da lagoa dos Patos.\nOs dados foram atualizados neste domingo (24) pela Defesa Civil.\nA entrega da Chama Crioula, celebração tradicional em memória da Guerra dos Farrapos (1835-1845), ocorreu em um pavilhão coberto de São Lourenço do Sul por conta das chuvas deste sábado (23). Parte da cidade segue alagada, e a prefeitura publicou nas redes sociais alertas para o risco de contaminação por leptospirose.