Teto de centro paroquial ficou destruído, em Santa Tereza do Tocantins (Reprodução/Paróquia Santa Teresa D'Avila)\nO teto de um centro paroquial da Paróquia Santa Teresa D'Ávila, em Santa Tereza do Tocantins, no centro do estado, desabou na madrugada de domingo (4). As fortes chuvas recentes na região comprometeram a estrutura já desgastada, conforme a administração da paróquia. Não há registro de feridos.\nO padre Marcos Teles Azevedo afirmou que o desabamento ocorreu por volta das 5h30. Em nota da Paróquia Santa Teresa D'Ávila, ele explicou que o espaço faz parte de um conjunto de edificações antigas com a Igreja e a Casa Paroquial.\nO local recebe atividades sociais, formações e encontros ao longo do ano. O padre explicou que as atividades diminuem no período de férias e o espaço funciona com menos frequência, o que evitou vítimas.