-Alagamentos em Gurupi (1.3385469)\nUm temporal atingiu Gurupi, no sul do estado, e deixou ruas e avenidas alagadas em vários pontos da cidade. O grande volume de água encobriu vias e dificultou o trânsito de veículos durante a chuva na tarde desta quinta-feira (12), que causou o transbordamento do Córrego Pouso do Meio (veja vídeo acima).\nImagens registradas por moradores mostram trechos tomados pela água. Em alguns pontos, motoristas enfrentaram dificuldade para atravessar as vias. A enxurrada avançou sobre pistas e transformou ruas em verdadeiros rios.\nO cenário de alagamento apareceu em diferentes regiões da cidade. Ruas e avenidas ficaram parcialmente submersas e o nível da água alcançou rodas de veículos estacionados ou em circulação.\nA chuva intensa provocou transtornos no deslocamento de moradores. Condutores reduziram a velocidade diante da lâmina de água sobre o asfalto. Alguns trechos apresentaram risco de parada total do tráfego.