Repórter Matheus Dias ajuda motociclista que se acidentou (Reprodução/TV Anhanguera)\nAs fortes chuvas que atingiram cidades do Tocantins nos últimos dias deixaram rastros de prejuízo, transtornos e risco à população, mas também revelaram atitudes de protagonismo e empatia em meio ao caos provocado pelos alagamentos. Em Palmas e em Gurupi, profissionais que atuavam em suas funções decidiram ir além do dever e ajudaram pessoas em situação de vulnerabilidade durante o temporal.\nNa capital, o repórter da TV Anhanguera Matheus Dias, de 26 anos, interrompeu a cobertura jornalística ao perceber uma motociclista presa em um cruzamento alagado. Ele acompanhava a chuva ao lado do repórter cinematográfico Nonato Carneiro, de 54 anos, quando notou que a mulher permanecia no local por vários minutos, sem conseguir sair da enxurrada e sem receber ajuda de quem passava.