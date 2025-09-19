Ela apareceu! Depois de meses sofrendo com o calor intenso, os tocantinenses puderam aproveitar a chuva nesta sexta-feira (19). Pela manhã, houve registro de pancadas de chuva em Palmas, Gurupi, Cariri e Talismã. Com o mês de outubro chegando, os moradores aguardam o clima mais ameno do período chuvoso. Mas ainda há previsão de calor para os próximos dias de setembro.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Moradores registram chuva em bairros de Palmas\nVídeos registrados por moradores mostram a chuva em alguns locais da capital. Com vento moderado, a água nesta sexta-feira veio para refrescar a vida dos palmenses. A previsão é que, pela noite, tenha chuva em regiões isoladas na cidade. São esperados cerca de 7 milímetros de água, segundo o Inmet.\nTeste de alerta de desastres por celular chega a quatro cidades do Tocantins