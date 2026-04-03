A morte por envenenamento de Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, foi causada por chumbinho colocado dentro da panela e misturado com arroz durante o jantar com a mãe, o irmão e o padrasto das crianças, segundo o delegado Domênico Rocha. Em vídeo divulgado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), o investigador explica os fatos do acontecimento. O padrasto foi preso nesta quarta-feira (1°) como principal suspeito do crime. Laudos periciais confirmaram que a causa da morte da menina foi intoxicação por envenenamento.\nEm nota enviada à repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás, a defesa do padrasto informou que ‘já foi solicitado acesso ao caderno investigativo, estando a defesa no aguardo da liberação do inquérito policial, a fim de que sejam adotadas todas as medidas legais cabíveis’ (veja a nota completa ao final desta reportagem).